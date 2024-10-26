Время для смелых: экономист рассказал о выгодных инвестициях после повышения ключевой ставки

Экономист Александр Разуваев, комментируя повышение ключевой ставки Центробанком, заявил, что сейчас представляется уникальная возможность для покупки ценных бумаг.

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25 октября Совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, достигнув 21,00% годовых. Хотя это не рекордный уровень, так как в 1990-х годах ставка доходила до 210%, важно не преувеличивать текущую ситуацию. Рынок ожидал повышения до 20%, а ЦБ действует в ответ на инфляцию.

Разуваев считает, что в среднесрочной перспективе инфляция снизится, и ключевая ставка — тоже. Он подчеркнул, что сейчас лучше покупать акции компаний с высоким уровнем наличности, таких как "Интер РАО", Мосбиржа и "Лукойл", которые могут обеспечить щедрые дивиденды.

По его мнению, настало время вкладчиков, и он рекомендовал размещать деньги в банках под высокий процент на срок до одного года, пишет "Рамблер".

Экономист также предложил использовать накопительные счета для покупок вместо кредитов, предполагая, что в этом году ключевая ставка может повыситься до 22% годовых.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.



«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России.



Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.



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