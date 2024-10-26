Время для смелых: экономист рассказал о выгодных инвестициях после повышения ключевой ставки

Экономист Александр Разуваев, комментируя повышение ключевой ставки Центробанком, заявил, что сейчас представляется уникальная возможность для покупки ценных бумаг.
25 октября Совет директоров Банка России увеличил ключевую ставку на 200 базисных пунктов, достигнув 21,00% годовых. Хотя это не рекордный уровень, так как в 1990-х годах ставка доходила до 210%, важно не преувеличивать текущую ситуацию. Рынок ожидал повышения до 20%, а ЦБ действует в ответ на инфляцию.
Разуваев считает, что в среднесрочной перспективе инфляция снизится, и ключевая ставка — тоже. Он подчеркнул, что сейчас лучше покупать акции компаний с высоким уровнем наличности, таких как "Интер РАО", Мосбиржа и "Лукойл", которые могут обеспечить щедрые дивиденды.
По его мнению, настало время вкладчиков, и он рекомендовал размещать деньги в банках под высокий процент на срок до одного года, пишет "Рамблер".
Экономист также предложил использовать накопительные счета для покупок вместо кредитов, предполагая, что в этом году ключевая ставка может повыситься до 22% годовых.
Ключевая ставка Банка России (англ
«Лукойл» — одна из крупнейших российских нефтяных компаний, вторая по объёмам нефтедобычи в России.
Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.
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