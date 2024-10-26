Время новых контрактов: Путин о будущем газовых поставок через Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшие поставки газа в Европу через Украину возможны только при условии заключения нового контракта и предварительного бронирования необходимых мощностей.
Об этом сообщает ТАСС.
Путин подчеркнул, что действующий контракт на поставки газа в Европу через Украину истекает в декабре 2024 года.
Он отметил: "Для того чтобы поставки продолжались, необходимо, во-первых, подписать новый контракт, именно новый контракт, а во-вторых, начать бронирование этих мощностей в июле, чтобы они могли быть использованы".
Газ — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью.
Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей.
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