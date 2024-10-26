Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Основные поломки Москвич 3: что чаще всего выходит из строя
Ржаной хлеб и капуста: секреты старинного рецепта квашеной закуски
Как спасти саженцы от гибели: пять распространённых ошибок садоводов
Россияне высказались об условиях проживания детей в отелях
Ирина Пегова высказалась о смерти Романа Мадянова: актёрам нельзя лезть в гроб
Невидимые герои красоты: история создания первого увлажняющего крема
Шоколад: сколько можно, а сколько нельзя
18-летняя возлюбленная Григория Лепса вернулась в Россию: спасибо за новую меня
Причиной разрушения спутника Intelsat 33e стала аномалия

Время новых контрактов: Путин о будущем газовых поставок через Украину

Экономика

Президент России Владимир Путин заявил, что дальнейшие поставки газа в Европу через Украину возможны только при условии заключения нового контракта и предварительного бронирования необходимых мощностей.

Время новых контрактов: Путин о будущем газовых поставок через Украину
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia, CC BY 4.0

Об этом сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что действующий контракт на поставки газа в Европу через Украину истекает в декабре 2024 года.

Он отметил: "Для того чтобы поставки продолжались, необходимо, во-первых, подписать новый контракт, именно новый контракт, а во-вторых, начать бронирование этих мощностей в июле, чтобы они могли быть использованы".

Уточнения

Газ  — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью.

Украи́на (укр. Украї́на, МФА: ) — государство в Восточной и Центральной Европе. Население — 40 997 699 постоянных жителей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами
Домашние животные
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами Аудио 
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Красота и стиль
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп Аудио 
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Авто
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Последние материалы
Невидимые герои красоты: история создания первого увлажняющего крема
Шоколад: сколько можно, а сколько нельзя
18-летняя возлюбленная Григория Лепса вернулась в Россию: спасибо за новую меня
Причиной разрушения спутника Intelsat 33e стала аномалия
Время новых контрактов: Путин о будущем газовых поставок через Украину
Три продукта, которые помогут вашему кишечнику работать как часы
Анна Седокова высказалась в адрес супруга после расставания: надеялась, что не увижу
Как приготовить вкусный ужин за 30 минут: рецепт индейки в соусе
Названы лучшие направления для бюджетных путешествий на новогодние праздники
Всё о породе собак басенджи: чем она уникальна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.