Газпромбанк готов купить российский бизнес французской ритейл-группы Ашан

0:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французская ритейловая группа Auchan близка к завершению переговоров по продаже своего бизнеса в России Газпромбанку, сообщает издание Le Monde.

Фото: commons.wikimedia.org by Pit1233, PDM

Согласно информации, компания уже нашла "местного покупателя" для своих российских филиалов и находится на финальной стадии обсуждений.

Покупателем может выступить Газпромбанк. Представитель Auchan сообщил, что уход компании с российского рынка не связан с "политическими или репутационными причинами".

Он добавил, что это решение было принято исключительно по экономическим соображениям.

Уточнения

Auchan «Аша́н» — французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей.



Газпро̀мба́нк — один из крупнейших универсальных банков России. Занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.



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