Газпромбанк готов купить российский бизнес французской ритейл-группы Ашан

Французская ритейловая группа Auchan близка к завершению переговоров по продаже своего бизнеса в России Газпромбанку, сообщает издание Le Monde.
Согласно информации, компания уже нашла "местного покупателя" для своих российских филиалов и находится на финальной стадии обсуждений.
Покупателем может выступить Газпромбанк. Представитель Auchan сообщил, что уход компании с российского рынка не связан с "политическими или репутационными причинами".
Он добавил, что это решение было принято исключительно по экономическим соображениям.
Auchan «Аша́н» — французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей.
Газпро̀мба́нк — один из крупнейших универсальных банков России. Занимает третье место в списке банков Центральной и Восточной Европы по размеру собственного капитала.
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