Стало известно, какие последствия ожидают Запад из-за замороженных активов России

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заместитель министра финансов России Иван Чебесков заявил РИА "Новости", что использование Западом замороженных активов России является незаконным и нарушает международное право.

Фото: Adobe Stock by alexkich, PDM

"Конечно, эти решения, которые приняли США и Европейский союз не правомерны, они противоречат принципам международного права, Конвенции ООН, противоречат всему, что может быть"

Он подчеркнул, что решения, принятые США и Европейским Союзом, не имеют правовой основы и противоречат принципам международного права и Конвенции ООН.

Чебесков охарактеризовал этот шаг как опрометчивый и предупредил, что он может иметь исторические последствия для мировой финансовой системы, приводя к масштабным изменениям.

Уточнения

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Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.



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