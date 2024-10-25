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Туркменистан остановил поставки газа в Россию из-за разногласий

0:46
Экономика

Туркменская газовая компания "Туркменгаз" приостановила поставки газа в Россию, поскольку не удалось договориться о ценах с российской корпорацией "Газпром".

Туркменистан остановил поставки газа в Россию из-за разногласий
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

Глава туркменской компании Максат Бабаев сообщил, что стороны рассматривали возможность изменения условий контракта, предусматривающего пересмотр цен на 30 июня 2024 года. Однако в ходе переговоров возникли разногласия по коммерческим условиям, и стороны не смогли прийти к согласию, сообщает ТАСС.

В результате контракт, заключенный в 2019 году и рассчитанный на пятилетний срок с объёмом поставок до 5,5 млрд куб. м газа в год, не был продлен.

Уточнения

Туркмениста́н (туркм. Türkmenistan [tʏɾkmønʏˈθːɑːn]), также Туркме́ния, — государство в юго-западной части Средней Азии; член ООН со 2 марта 1992 года.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Туркменистан остановил поставки газа в Россию из-за разногласий
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