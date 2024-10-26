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В России заявили о рисках деглобализации в международной валютной системе

1:21
Экономика

Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков заявил, что международная валютно-финансовая система нуждается в срочных изменениях, иначе миру грозит усиление фрагментации и деглобализации.

В России заявили о рисках деглобализации в международной валютной системе
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Выступая на ежегодных встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, он подчеркнул, что без адаптации мировой финансовой системы к новым условиям эти процессы станут неизбежными, сообщает РИА Новости.

Россия и ее партнеры не стремятся к изоляции, но, по словам Чебескова, альтернативы поиску новых решений почти не остается, так как на Западе продолжают продвигать санкции и ограничительные меры. В ответ на экономическое давление многие страны вынуждены переходить к локализации финансовых процессов, и Россия активно работает над расширением сотрудничества с государствами, которые готовы поддерживать этот курс. Это создает предпосылки для формирования альтернативных финансовых структур и валютных союзов, что может изменить правила глобального рынка.

В заключение Чебесков выразил уверенность в том, что усилия России и ее партнеров позволят минимизировать влияние деглобализационных тенденций, а также предложить устойчивые решения в текущей экономической ситуации.

Уточнения

Глобализа́ция — процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации.

Международная валютная система (сокр. МВС) — совокупность организаций, правил, обычаев, договорённостей и инструментов, созданных для осуществления валютных отношений между странами.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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