Коммунальная сфера Украины на грани краха из-за нехватки специалистов

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Украине коммунальная сфера оказалась в кризисе из-за острой нехватки кадров, которая достигла 60%, сообщил председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Фото: commons.wikimedia.org by The Presidential Administration of Ukraine, CC BY 4.0

Основные причины — низкие зарплаты, отсутствие инвестиций в подготовку сотрудников и риск мобилизации. Работники нередко отказываются выходить на работу, опасаясь принудительной мобилизации, особенно после решения правительства сократить количество забронированных, на которых мобилизация не распространяется.

Официальные власти начали активную кампанию по пересмотру бронирования сотрудников после того, как Владимиру Зеленскому представили данные о возросшем числе забронированных — 1,5 млн человек. В ответ на это Зеленский поручил сократить количество таких работников на миллион, что потенциально затронет экономику и приведет к новому дефициту кадров, сообщает ТАСС.

Попенко также предупреждает, что если бронирование для энергетиков будет отменено, то работы по восстановлению инфраструктуры могут полностью остановиться, что существенно скажется на функционировании коммунального хозяйства.

Уточнения

Жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) — услуги по поддержанию и восстановлению надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния зданий, сооружений, оборудования, коммуникаций и объектов коммунального назначения.



Специалист — работник, выполнение обязанностей которого предусматривает наличие начального, среднего или высшего профессионального (специального) образования или хороших практических знаний и/или практического опыта в какой-либо сфере.



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