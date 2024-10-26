Африканские страны остановили рост госдолга на уровне 58% ВВП

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

В текущем году уровень задолженности африканских стран стабилизировался на отметке 58% ВВП, что стало позитивным сигналом для континента.

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Заместитель главы департамента стран Африки МВФ Антонио Дэвид заявил, что стабилизация долга — результат мер экономической политики, введённых в последние годы. По его словам, некоторые экономические дисбалансы в странах Африки, такие как инфляция, постепенно снижаются. Примерно половина стран континента уже демонстрирует приемлемый уровень инфляции, а в 2023 году две трети государств предприняли значительные шаги по консолидации бюджета, сообщает ТАСС.

Тем не менее, остаются страны с высоким уровнем инфляции, в частности, Ангола, Алжир и Эфиопия, где её темпы остаются на двузначных уровнях. Что касается экономических перспектив, МВФ прогнозирует, что рост ВВП Африки достигнет 4,4% в 2025 году. Хотя это заметное улучшение по сравнению с предыдущими годами, таких темпов, по мнению Дэвида, всё же недостаточно для преодоления бедности и сокращения разрыва с более развитыми странами.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.



Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний.



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