Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда сахар прячется в привычных продуктах и как это влияет на нас
В России запустили первую профессиональную соцсеть для владельцев собак
В России заявили о рисках деглобализации в международной валютной системе
Глава РФС Дюков пояснил, что имел в виду Карпин, сказавший, что Россия 20 лет идёт не туда
Топ безопасных авто для поездок на такси
На Архызе ожидают длиннейший в истории курорта горнолыжный сезон
Вдохновение с подиумов: как носить главные тренды осени 2024
Творожный мусс с тыквой: гладкий, кремовый и воздушный, просто тает во рту
Британская певица Кейт Буш анонсировала новый музыкальный материал

Африканские страны остановили рост госдолга на уровне 58% ВВП

1:20
Экономика

В текущем году уровень задолженности африканских стран стабилизировался на отметке 58% ВВП, что стало позитивным сигналом для континента.

Африканские страны остановили рост госдолга на уровне 58% ВВП
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

Заместитель главы департамента стран Африки МВФ Антонио Дэвид заявил, что стабилизация долга — результат мер экономической политики, введённых в последние годы. По его словам, некоторые экономические дисбалансы в странах Африки, такие как инфляция, постепенно снижаются. Примерно половина стран континента уже демонстрирует приемлемый уровень инфляции, а в 2023 году две трети государств предприняли значительные шаги по консолидации бюджета, сообщает ТАСС.

Тем не менее, остаются страны с высоким уровнем инфляции, в частности, Ангола, Алжир и Эфиопия, где её темпы остаются на двузначных уровнях. Что касается экономических перспектив, МВФ прогнозирует, что рост ВВП Африки достигнет 4,4% в 2025 году. Хотя это заметное улучшение по сравнению с предыдущими годами, таких темпов, по мнению Дэвида, всё же недостаточно для преодоления бедности и сокращения разрыва с более развитыми странами.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии, омывается Средиземным морем с севера, Красным — с северо-востока, Атлантическим океаном с запада и Индийским океаном с востока, и обоими океанами с юга, с разделением по 20° в. д.

Госуда́рственный долг — результат финансовых заимствований государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета и задействованных государственных гарантий по долгам частных и государственных компаний.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Авто
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором Аудио 
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Экономика и бизнес
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро Аудио 
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Туризм
UTair изменяет правила провоза ручной клади Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как создать универсальную опору для кустарников
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Устранение мышей в саду: личный опыт и проверенные советы
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Последние материалы
Топ безопасных авто для поездок на такси
На Архызе ожидают длиннейший в истории курорта горнолыжный сезон
Вдохновение с подиумов: как носить главные тренды осени 2024
Творожный мусс с тыквой: гладкий, кремовый и воздушный, просто тает во рту
Британская певица Кейт Буш анонсировала новый музыкальный материал
Африканские страны остановили рост госдолга на уровне 58% ВВП
Поцелуи как защитный механизм: что скрыто за романтикой
Дмитрий Дюжев сообщил, что не боится санкций США
Вода на Земле: новый взгляд на её космическое происхождение
Коммунальная сфера Украины на грани краха из-за нехватки специалистов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.