Губернатор Подмосковья анонсировал открытие 5 государственных индустриальных парков в формате Все включено в 2026 году

2:37 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2025 году в Подмосковье начнёт работу первый государственный индустриальный парк "Ленинский", выполненный в формате "Все включено", сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: Пресс-служба Правительства Московской области by Константин Семенец

На церемонии закладки камня в его основание присутствовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачёв.

"Сегодня мы хотим в торжественной обстановке объявить о строительстве 5 государственных индустриальных парков. Один из них на 100 га в Ленинском городском округе построим в течение года. Здесь будут дороги, инфраструктура — все, что нужно нашим инвесторам", — заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Отмечается, что парк общей площадью 100 га станет местом для запуска предприятий с готовой инженерной и транспортной инфраструктурой, а также с социальными объектами и профильным колледжем для подготовки кадров, который будет работать в соответствии с задачами федерального проекта "Профессионалитет".

"Московская область у нас — лидер развития промышленной инфраструктуры: 70 индустриальных парков уже действуют на территории области, более 1,5 тысяч предприятий — резиденты индустриальных парков", — отметил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Новый парк создаст около 5,1 тыс. рабочих мест. Его якорным резидентом станет "Росатом", который вложит 22 млрд рублей в производство электронно-компонентной базы, что позволит укрепить технологический суверенитет страны и уменьшить зависимость от импорта.

"Около 50 предприятий и более 10 тыс. человек — это наше присутствие на территории Московской области. Работа по критически важной информационной инфраструктуре — прямое поручение Президента РФ. Переоценить значение этой части технологического суверенитета невозможно", — прокомментировал генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

Кроме "Росатома", свои проекты на территории парка реализуют "Авиационный центр" ГК "Протектор", холдинг "Строительный Альянс", узбекская компания "МППО — 27" и другие.

Всего же на площадках парка будут созданы 35,5 тыс. рабочих мест с общим объёмом инвестиций более 224 млрд рублей.