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Президент России одобрил смену акционера в Пулково

1:19
Экономика

Президент России Владимир Путин дал разрешение компании Orbit Aviation LLC выкупить 25% акций немецкой компании Fraport AG в управляющей компании аэропорта "Пулково" — "Холдинге ВВСС".

Президент России одобрил смену акционера в Пулково
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, CC BY 4.0

Это распоряжение позволяет компании обойти необходимость получения дополнительных разрешительных документов, предусмотренных законодательством России, сообщает РБК.

Гендиректор Fraport Штефан Шульте ранее утверждал, что доля компании не будет продана как минимум до 2025 года, однако российское руководство поддержало выкуп, несмотря на санкционные ограничения и политическую напряжённость.

ООО "Воздушные ворота Северной столицы", являющееся оператором "Пулково" с 2010 года, формально управляется через кипрскую компанию Thalita Trading Limited. Владельцами "Воздушных ворот" выступают несколько крупных инвесторов: банк ВТБ с долей в 25,01%, Fraport AG с 25%, Катарский инвестиционный фонд (QIA) с 24,99% и консорциум инвесторов с участием РФПИ, Mubadala из ОАЭ и Baring Vostok с 25%.

Уточнения

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.

Международный аэропорт Пу́лково (ИАТА: LED, ИКАО: ULLI) — международный аэропорт, имеющий статус федерального значения, располагающийся в 15 км от центра Санкт-Петербурга в Московском районе.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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