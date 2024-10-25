В Сербии объяснили, почему страна отказалась от санкций против России

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сербия сохраняет независимую позицию на международной арене, отказываясь присоединяться к санкциям против России, несмотря на давление со стороны западных стран, заявил сербский премьер-министр Милош Вучевич в ходе переговоров с российским министром экономического развития Максимом Решетниковым.

Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Вучевич подчеркнул, что для Сербии важно оставаться нейтральной страной, поскольку это позволяет поддерживать стабильные отношения с ключевыми мировыми партнёрами, включая Россию, Европейский союз и Китай. Позиция Сербии, по его словам, помогает стране не только избегать международных конфликтов, но и защищать свои экономические интересы.

Особую значимость премьер-министр придаёт активному взаимодействию президентов Сербии и России, Александара Вучича и Владимира Путина. Вучевич отметил, что их регулярные переговоры способствуют укреплению двусторонних отношений и дают новый импульс сотрудничеству.

Уточнения

Се́рбия (серб. Ср̀бија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.



Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.



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