Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Александр Мостовой приглашён на стажировку в Госдуму
Мягкие игрушки могут таить опасность
Как ваша кожа может рассказать о состоянии почек: мнение эксперта
Ледяные спутники Юпитера и Сатурна могут скрывать признаки жизни
Лучшие сорта желтой сливы: выберите идеальный для вашего сада
Мировые автолидеры: что покупают в разных странах
Овощное рагу в мультиварке: полезный и вкусный ужин вообще безо всяких хлопот
Россия берёт курс на развитие генетических ресурсов
Российский бизнесмен Штенгелов хочет приобрести футбольный клуб в Европе

В Сербии объяснили, почему страна отказалась от санкций против России

1:01
Экономика

Сербия сохраняет независимую позицию на международной арене, отказываясь присоединяться к санкциям против России, несмотря на давление со стороны западных стран, заявил сербский премьер-министр Милош Вучевич в ходе переговоров с российским министром экономического развития Максимом Решетниковым.

В Сербии объяснили, почему страна отказалась от санкций против России
Фото: commons.wikimedia.org by Gmihail at Serbian Wikipedia, CC BY-SA 4.0

Вучевич подчеркнул, что для Сербии важно оставаться нейтральной страной, поскольку это позволяет поддерживать стабильные отношения с ключевыми мировыми партнёрами, включая Россию, Европейский союз и Китай. Позиция Сербии, по его словам, помогает стране не только избегать международных конфликтов, но и защищать свои экономические интересы.

Особую значимость премьер-министр придаёт активному взаимодействию президентов Сербии и России, Александара Вучича и Владимира Путина. Вучевич отметил, что их регулярные переговоры способствуют укреплению двусторонних отношений и дают новый импульс сотрудничеству.

Уточнения

Се́рбия (серб. Ср̀бија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Авто
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором Аудио 
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение
Наука и техника
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение Аудио 
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами
Домашние животные
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как создать универсальную опору для кустарников
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Устранение мышей в саду: личный опыт и проверенные советы
Сводка с фронта: наёмник из Польши в предсмертной записке проклинает ВСУ, Киеву грозят котлы на двух фронтах
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Последние материалы
Лучшие сорта желтой сливы: выберите идеальный для вашего сада
Мировые автолидеры: что покупают в разных странах
Россия берёт курс на развитие генетических ресурсов
Овощное рагу в мультиварке: полезный и вкусный ужин вообще безо всяких хлопот
Российский бизнесмен Штенгелов хочет приобрести футбольный клуб в Европе
Крупный горнолыжный курорт во Франции закроется из-за сокращения количества снега
Газпромбанк готов купить российский бизнес французской ритейл-группы Ашан
Психологи помогают певице Натали справиться с трудностями
Антироссийские санкции ЕС дали преимущество авиакомпаниям Китая
Осенние румяна: неожиданные оттенки для смелого образа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.