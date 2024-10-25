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Антироссийские санкции ЕС дали преимущество авиакомпаниям Китая

1:32
Экономика

Европейская авиационная отрасль сталкивается с трудностями из-за санкций ЕС, запрещающих российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство Европы.

Антироссийские санкции ЕС дали преимущество авиакомпаниям Китая
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, PDM

Представитель Еврокомиссии Адальберт Янц отметил, что в ответ на это Россия закрыла свое воздушное пространство для европейских авиаперевозчиков, что вынуждает их совершать длительные обходные маршруты при полетах в Восточную Азию. Эта ситуация создает благоприятные условия для китайских авиакомпаний и перевозчиков других стран, которые используют российское воздушное пространство, что позволяет им предлагать более короткие и конкурентоспособные маршруты.

Поскольку между ЕС и Китаем отсутствует соглашение по авиаперевозкам, правила определяются двусторонними соглашениями стран ЕС с КНР. В такой ситуации государства ЕС должны самостоятельно решать, как противостоять возможной недобросовестной конкуренции, рассматривая соответствующие меры на двустороннем уровне, сообщает РИА Новости.

Жалобы со стороны европейских авиаперевозчиков становятся все более заметными, поскольку они вынуждены сокращать количество рейсов на азиатском направлении из-за невозможности конкурировать на равных условиях с китайскими и другими международными компаниями, пользующимися преимуществом более коротких маршрутов через Россию.

На данный момент в Еврокомиссии активно обсуждают пути решения данной проблемы.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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