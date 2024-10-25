Российский газ поможет Сербии пережить зиму по выгодной цене

1:31 Your browser does not support the audio element. Экономика

На пресс-конференции в Белграде министр, курирующий международное экономическое сотрудничество Сербии Ненад Попович высоко оценил экономические достижения России, отметив её 3,9-процентный рост, и поблагодарил Москву за поддержку энергетической безопасности Сербии.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, CC BY-SA 4.0

По его словам, благодаря достигнутым договорённостям с Россией Сербия войдёт в зимний сезон полностью подготовленной — республика обеспечена необходимыми объёмами газа на лучших условиях в Европе, что гарантирует стабильность для граждан и предприятий. Попович также выразил уверенность, что весной 2025 года будет заключён новый долгосрочный контракт между сербской компанией Srbijagas и "Газпромом" на выгодных условиях для обеих сторон, сообщает ТАСС.

Кроме того, он отметил плотное взаимодействие с российским министром экономического развития Максимом Решетниковым, подчеркнув регулярный обмен и высокий уровень взаимопонимания между странами. Решетников, в свою очередь, заверил, что Россия активно укрепляет связи с Сербией и готова развивать сотрудничество в новых сферах.

Напомним, что российская делегация во главе с Решетниковым прибыла в Сербию с двухдневным визитом, и 26 октября пройдёт встреча с президентом Сербии Александром Вучичем, на которой обсудят дальнейшие шаги по углублению сотрудничества.

Уточнения

Се́рбия (серб. Ср̀бија / Srbija [sř̩bija], ), официально — Респу́блика Се́рбия (серб. Репу̀блика Ср̀бија / Republika Srbija [repǔblika sř̩bija], ) — государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю.



Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



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