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Индия готовится к удвоению спроса на газ к 2040 году

1:15
Экономика

Спрос на природный газ в Индии может удвоиться к 2040 году, полагают эксперты из Rystad Energy, на фоне значительного роста численности населения и активного перехода от угля к более чистым источникам энергии.

Индия готовится к удвоению спроса на газ к 2040 году
Фото: freepik.com by fanjianhua, PDM

В стране прогнозируется рост потребления голубого топлива с нынешних 65 млрд куб. м до 114 млрд куб. м, что станет следствием увеличения использования природного газа на электростанциях. При этом Индия активно наращивает собственную добычу газа, которая к 2025 году достигнет 37 млрд куб. м, что в 1,5 раза превышает показатели 2020 года.

Несмотря на усилия по развитию внутренней добычи, этого объема окажется недостаточно для покрытия всех потребностей страны. Поэтому Индия будет продолжать полагаться на импортный газ, обеспечивая себя за счет международных контрактов. До 2030 года страна заключает долгосрочные договоры с международными поставщиками, что позволит стабильно снабжать энергосектор, учитывая возможные колебания на мировом рынке.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — независимое государство в Южной Азии.

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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