Индонезия ужесточила правила ввоза iPhone 16 в страну

В Индонезии введен запрет на продажу смартфонов iPhone 16 до выполнения корпорацией Apple национальных требований.
Согласно сообщению Antara, американскому производителю необходимо получить сертификат соответствия компонентов, без которого смартфоны не могут поступить на рынок страны. Исключения предусмотрены для личного пользования: пассажиры и члены экипажа транспортных средств могут ввозить до двух устройств iPhone 16, а также их разрешено получать по почте. Однако последующая продажа таких устройств в Индонезии запрещена. Министерство призывает граждан сообщать о нарушениях, если устройства продаются не по назначению.
Запрет направлен на поддержку локальных требований к качеству продукции и защите внутреннего рынка от неконтролируемого импорта.
Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.
iPhone 16 и iPhone 16 Plus — смартфоны, разработанные, созданные и продаваемые компанией Apple Inc.
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