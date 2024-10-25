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Индонезия ужесточила правила ввоза iPhone 16 в страну

0:53
Экономика

В Индонезии введен запрет на продажу смартфонов iPhone 16 до выполнения корпорацией Apple национальных требований.

Индонезия ужесточила правила ввоза iPhone 16 в страну
Фото: flickr.com by Brandon Daniel, CC BY-SA 2.0

Согласно сообщению Antara, американскому производителю необходимо получить сертификат соответствия компонентов, без которого смартфоны не могут поступить на рынок страны. Исключения предусмотрены для личного пользования: пассажиры и члены экипажа транспортных средств могут ввозить до двух устройств iPhone 16, а также их разрешено получать по почте. Однако последующая продажа таких устройств в Индонезии запрещена. Министерство призывает граждан сообщать о нарушениях, если устройства продаются не по назначению.

Запрет направлен на поддержку локальных требований к качеству продукции и защите внутреннего рынка от неконтролируемого импорта.

Уточнения

Индоне́зия (индон. Indonesia [ɪndoˈnesia]), официальное название — Респу́блика Индоне́зия (индон. Republik Indonesia [reˈpublik ɪndoˈnesia]) — государство в Юго-Восточной Азии.

iPhone 16 и iPhone 16 Plus — смартфоны, разработанные, созданные и продаваемые компанией Apple Inc.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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