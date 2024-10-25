РЖД переселяются в московский небоскрёб: откуда деньги?

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

РЖД планируют приобрести офисные помещения площадью около 360 тыс. кв. м в небоскребе Moscow Towers, расположенном в деловом центре "Москва-Сити".

Фото: um.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Сделка, организатором которой выступил ВЭБ. РФ, рассчитана на оплату в течение 20 лет с первым платежом в 2025 году. Финансирование покупки будет обеспечено без использования тарифных источников, а за счет продажи высвободившихся офисов, ООО "РЖД-Недвижимость", возмещения НДС, а также доходов от аренды подконтрольным организациям и продажи непрофильного имущества, сообщает РБК.

РЖД также планируют ежегодную экономию на операционных расходах в размере 2,5 млрд рублей, что обеспечит долгосрочный экономический эффект от сделки в 270 млрд рублей без НДС. В новых офисных пространствах, где разместят 17 тыс. сотрудников, будут внедрены открытая планировка и современные технологические решения. Это должно способствовать снижению расходов на содержание недвижимости и повышению ее эффективности на 20%.

В настоящий момент персонал компании работает в 115 офисных зданиях, которые РЖД планируют высвободить в процессе переезда.

Уточнения

Хо́лдинг «Росси́йские желе́зные доро́ги» (полное наименование — открытое акционерное общество «Росси́йские желе́зные доро́ги» (ОАО «РЖД») — российская государственная вертикально интегрированная компания, владелец инфраструктуры общего пользования и крупнейший перевозчик российской сети железных дорог.



Небоскрёб — очень высокое (или очень длинное, см. Горизонтальный небоскрёб) многоэтажное здание с несущим стальным, бамбуковым, железобетонным или композитным каркасом, предназначенное для жизни и работы людей.



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