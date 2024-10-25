ЦБ ударил по привычкам россиян: новая ключевая ставка заставит копить деньги

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России вновь повысил ключевую ставку до 21% годовых, что продолжает линию на ужесточение денежно-кредитной политики.

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Директор Института нового общества экономист Василий Колташов считает, что такой высокий уровень ставки нацелен на стимулирование накоплений среди населения и сокращение расходов.

Он отметил, что ранее россиян приучали к потребительскому образу жизни, характерному для западных стран, когда кредиты становились способом жить "на широкую ногу". Однако, по мнению эксперта, текущая ситуация заставляет людей обратить внимание на более разумное распределение средств, например, накапливая их на депозитах или вкладывая в недвижимость, сообщает Общественная Служба Новостей.

Высокая ключевая ставка также повлияет на малый и средний бизнес, привыкший работать с привлечением кредитных средств. Колташов подчеркивает, что крупные предприниматели с избыточным капиталом могут обойтись без дешевого кредитования, тогда как малому бизнесу придется использовать кредитные средства с осторожностью. Ситуация осложняется тем, что бизнесу следует применять кредиты как дополнительный ресурс только тогда, когда он стабильно растет. В противном случае экономист рекомендует искать альтернативные источники финансирования, такие как привлечение инвестиций, что более выгодно и менее рискованно в условиях высокой ставки.

Уточнения

Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.



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