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Минтруд РФ предлагает увеличить квоты на иностранных специалистов в 2025 году

1:49
Экономика

Минтруд предложил увеличить квоту на привлечение иностранных квалифицированных рабочих в Россию на 2025 год на 50%, что составит 234,9 тыс. человек, сообщает РБК.

Минтруд РФ предлагает увеличить квоты на иностранных специалистов в 2025 году
Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Это решение связано с дефицитом кадров, необходимостью установки и обслуживания импортного оборудования, а также реализацией крупных инвестиционных проектов, таких как строительство газопровода "Сила Сибири" и ряда газохимических комплексов.

Правительство ежегодно утверждает квоты для квалифицированных мигрантов, прибывающих по визам, основываясь на запросах работодателей и предложениях региональных властей. В 2024 году квота была установлена на уровне 155,9 тыс. человек, а в 2023 году — 124 тыс. человек.

Среди причин привлечения иностранных специалистов названы дефицит высококвалифицированных кадров в регионах и потребность в техническом обслуживании и наладке сложного оборудования. В 2025 году квоты распределят по специальностям, с наибольшим числом — 74 тыс. для рабочих крупных и мелких промышленных предприятий, занятых на производственных, горных и строительных работах.

Согласно данным hh. ru, текущий спрос на производственный персонал соответствует установленной квоте, хотя уровень её реализации на практике составляет около 60%. Чаще всего российские компании нанимают специалистов из стран Азии, Африки, Европы и Ближнего Востока для производственных, строительных и управленческих позиций.

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, качества и уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения, включая негосударственное пенсионное обеспечение, социального страхования, условий и охраны труда, социальной защиты, социального обслуживания и социального обеспечения, а также по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в установленной сфере деятельности.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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