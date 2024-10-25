Минтруд РФ предлагает увеличить квоты на иностранных специалистов в 2025 году

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минтруд предложил увеличить квоту на привлечение иностранных квалифицированных рабочих в Россию на 2025 год на 50%, что составит 234,9 тыс. человек, сообщает РБК.

Фото: Управа района Северное Бутово города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 3.0

Это решение связано с дефицитом кадров, необходимостью установки и обслуживания импортного оборудования, а также реализацией крупных инвестиционных проектов, таких как строительство газопровода "Сила Сибири" и ряда газохимических комплексов.

Правительство ежегодно утверждает квоты для квалифицированных мигрантов, прибывающих по визам, основываясь на запросах работодателей и предложениях региональных властей. В 2024 году квота была установлена на уровне 155,9 тыс. человек, а в 2023 году — 124 тыс. человек.

Среди причин привлечения иностранных специалистов названы дефицит высококвалифицированных кадров в регионах и потребность в техническом обслуживании и наладке сложного оборудования. В 2025 году квоты распределят по специальностям, с наибольшим числом — 74 тыс. для рабочих крупных и мелких промышленных предприятий, занятых на производственных, горных и строительных работах.

Согласно данным hh. ru, текущий спрос на производственный персонал соответствует установленной квоте, хотя уровень её реализации на практике составляет около 60%. Чаще всего российские компании нанимают специалистов из стран Азии, Африки, Европы и Ближнего Востока для производственных, строительных и управленческих позиций.

Уточнения

Квота (лат. quota) — норма, доля или часть чего-либо допускаемого в рамках возможных соглашений и договоров.



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