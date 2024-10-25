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Мы не позволим: на саммите БРИКС в Казани сделаны два важнейших шага

2:45
Экономика

В Казанской декларации, принятой по итогам саммита БРИКС, впервые обсуждается возможность создания новой валютно-финансовой системы и осуждение односторонних санкций. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передаёт РБК.

Мы не позволим: на саммите БРИКС в Казани сделаны два важнейших шага
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

"Россыпью по тексту декларации отражены важнейшие констатации, чего раньше не было в практике БРИКС: о неприемлемости нелегитимных односторонних санкционных мер, которые применяются западной группой в отношении многих участников данного объединения.

В том числе неприемлемость искусственных увязок этих мер в связи с задачами, которые страны решают в области развития, с необходимостью обеспечивать устойчивость цепочек сбытовых поставок; неприемлемость увязок этих санкций с климатической повесткой, с правами человека", — сказал он.

Рябков добавил, что БРИКС предлагает альтернативу в виде равноправного сотрудничества, которую пытаются игнорировать недружественные страны. Он подчеркнул, что БРИКС кардинально ответил на происходящие вокруг процессы, которые разрушают нормальные основы функционирования глобальной экономики и финансовой системы, где Запад стремится сохранить свою монополию и использует свои валюты как инструмент давления на неугодных.

Речь идёт о создании валютно-финансовой системы БРИКС как альтернативы западной системе SWIFT. Рябков отметил, что Казанская декларация — это "важный документ, а не просто набор разрозненных мыслей". При этом, по его словам, БРИКС не является антизападным объединением.

"Мы открыты к сотрудничеству, об этом неоднократно заявлял и президент Российской Федерации, но мы не позволим, не считаясь с нашими интересами, пытаться приписывать нам, участникам расширившегося уже в два раза объединения, как нам жить, и что нам делать, в том числе в сфере взаимодействия по экономике, финансам и торговле", — пояснил он.

Рябков подчеркнул, что в вопросе создания новой финансовой системы БРИКС необходимо продвигаться с практической точки зрения, после чего можно будет оценить, захотят ли западные страны присоединиться к новой системе, или они попытаются разрушить её изнутри. Дедолларизация будет происходить через использование национальных валют в расчётах, для чего необходимо сформировать "сеть систем, не связанных с доминирующим SWIFT", добавил замминистра.

Он также отметил возможность возникновения препятствий в виде вторичных санкций, но указал на наличие "способов защиты".

"Мы передаём эту тему бразильцам, которые будут председательствовать в следующем году", — заключил дипломат.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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