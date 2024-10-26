Число женщин-руководителей в Японии впервые составило более 15%

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно опросу, проведённому исследовательской компанией Tokyo Shoko Research, в этом году число женщин-руководителей в Японии достигло рекордных 649 262, что впервые составило более 15% от общего числа руководителей, сообщает The Japan Times.

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Ежегодный опрос, результаты которого были опубликованы на этой неделе, также показал, что число женщин-руководителей среди 4,25 млн компаний увеличилось в три раза по сравнению с 2010 годом, когда этот показатель составлял чуть более 210 000. Число женщин-руководителей выросло на 37 038 по сравнению с прошлым годом, или на 6%.

"Поддержка, оказываемая женщинам центральными и местными органами власти для открытия и развития бизнеса, а также усилия компаний по улучшению условий труда неуклонно растут", — говорится в исследовании Tokyo Shoko Research о причинах роста.

Уточнения



Япо́ния (букв. «место, где восходит Солнце») — островное государство в Восточной Азии, находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.



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