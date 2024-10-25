Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избежать сухости или жирности в фарше: рекомендации
Путин заявил о готовности к разумным компромиссам про Украине
Диетолог Чехонина рассказала, при каких заболеваниях противопоказан хлеб
Победите вьюнок полевой без лишних усилий: лучшие методы
Мария Погребняк отчитала рэпера Натана словами из песни Бузовой: ты не мужчина
Ученые открыли уникальную стойкость восточных шершней к алкоголю
Дилер рассказал, что будет с ценами на автомобили после повышения ключевой ставки
Обнаружена связь между склерозом и древней ДНК вирусов
Американские СМИ заявили, что США начали оправдываться за провал антироссийских санкций

Создатель купюры БРИКС объяснил, почему она не понравилась Набиуллиной

0:59
Экономика

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, похоже, осталась недовольна дизайном сувенирной купюры БРИКС, которую передали российскому президенту Владимиру Путину на саммите. Об этом в интервью сайту aif.ru рассказал директор "Киржачской типографии" Евгений Федоров.

Создатель купюры БРИКС объяснил, почему она не понравилась Набиуллиной
Фото: president.az by Управление печати и информации Президента Азербайджана, CC BY 4.0

Он отметил, что банкнота выполнена в классическом стиле, в то время как сейчас популярны более современные дизайны. Федоров допустил, что купюра станет основой для будущей валюты БРИКС.

"При этом наш президент сказал, что пока речи о создании такой банкноты не идёт, но всё же для нас это успех", — рассказал собеседник.

Ранее на саммите БРИКС в Казани Путину передали символическую купюру союза. Смеясь, российский лидер передал её Набиуллиной. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что председатель ЦБ "не была довольна" предложенным макетом валюты.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Садоводство, цветоводство
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны Аудио 
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто
Авто
Легенды на колесах: самые надежные двигатели авто Аудио 
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Общество
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год Аудио 
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Последние материалы
Ученые открыли уникальную стойкость восточных шершней к алкоголю
Дилер рассказал, что будет с ценами на автомобили после повышения ключевой ставки
Создатель купюры БРИКС объяснил, почему она не понравилась Набиуллиной
Обнаружена связь между склерозом и древней ДНК вирусов
Американские СМИ заявили, что США начали оправдываться за провал антироссийских санкций
Почему кошки любят пакеты, объясняет зоопсихолог
Подкормка хвойных: все, что нужно знать для красивого сада
Учёные обнаружили затерянный колониальный город, скрытый в лесах Амазонки
УЕФА открыл дело против футболиста, который желал смерти соперникам
Советы по борьбе с кошачьей бессонницей: что делать, если питомец не даёт спать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.