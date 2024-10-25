Создатель купюры БРИКС объяснил, почему она не понравилась Набиуллиной

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, похоже, осталась недовольна дизайном сувенирной купюры БРИКС, которую передали российскому президенту Владимиру Путину на саммите. Об этом в интервью сайту aif.ru рассказал директор "Киржачской типографии" Евгений Федоров.

Фото: president.az by Управление печати и информации Президента Азербайджана, CC BY 4.0

Он отметил, что банкнота выполнена в классическом стиле, в то время как сейчас популярны более современные дизайны. Федоров допустил, что купюра станет основой для будущей валюты БРИКС.

"При этом наш президент сказал, что пока речи о создании такой банкноты не идёт, но всё же для нас это успех", — рассказал собеседник.

Ранее на саммите БРИКС в Казани Путину передали символическую купюру союза. Смеясь, российский лидер передал её Набиуллиной. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что председатель ЦБ "не была довольна" предложенным макетом валюты.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.



Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.

