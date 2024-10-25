Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, заявила Набиуллина

Центральный банк России подтверждает свою цель по инфляции на уровне 4%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по результатам заседания совета директоров, отметила, что без повышения ключевой ставки инфляция была бы значительно выше текущих показателей.
Цель в 4% остается на первом месте. Хотя ключевая ставка была значительно увеличена, ожидается, что инфляция в этом году окажется вдвое выше задуманной цифры. Это не свидетельствует о том, что повышение ставки не приносит результатов — без этих мер рост инфляции был бы еще более значительным, добавила Набиуллина.
25 октября Банк России решил поднять ключевую ставку до 21% годовых. Указано, что рост внутреннего спроса существенно превосходит возможности увеличения предложения товаров и услуг.
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