Без повышения ключевой ставки инфляция была бы выше, заявила Набиуллина

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк России подтверждает свою цель по инфляции на уровне 4%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на пресс-конференции по результатам заседания совета директоров, отметила, что без повышения ключевой ставки инфляция была бы значительно выше текущих показателей.

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Цель в 4% остается на первом месте. Хотя ключевая ставка была значительно увеличена, ожидается, что инфляция в этом году окажется вдвое выше задуманной цифры. Это не свидетельствует о том, что повышение ставки не приносит результатов — без этих мер рост инфляции был бы еще более значительным, добавила Набиуллина.

25 октября Банк России решил поднять ключевую ставку до 21% годовых. Указано, что рост внутреннего спроса существенно превосходит возможности увеличения предложения товаров и услуг.

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