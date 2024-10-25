Депутаты Госдумы предложили запретить выдавать микрозаймы безработным россиянам

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Парламентская фракция ЛДПР разработала и представила в Государственную Думу законопроект, который запрещает выдачу займов безработным гражданам и лицам с трудовым стажем менее года в микрофинансовых организациях, сообщают "Вести Подмосковья".

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Депутаты считают, что данная инициатива позволит предоставлять "быстрые" микрокредиты только платежеспособным и ответственным заёмщикам, а также защитит молодежь от необдуманных решений, связанных с непониманием долговых обязательств на фоне отсутствия стабильных доходов.

"В России участились случаи, когда молодые люди, ставшие совершеннолетними и не имеющие работы, берут кредиты в микрофинансовых организациях и оказываются в долговой "яме". Кроме того, если молодой заёмщик не может погасить кредит, требования об оплате предъявляются его семье", — отмечают в ЛДПР.

Если законопроект будет принят, авторы инициативы предлагают возложить ответственность за его выполнение на микрофинансовые организации, введя для них штрафы за нарушения до 100 тысяч рублей.

Уточнения

Безрабо́тица — наличие в стране людей, составляющих часть экономически активного населения, которые способны и желают трудиться, но не могут найти работу.





Микрофинансовые организации в России (МФО) — специальный вид небанковских финансовых организаций, обладающих правом выдачи займов физическим и юридическим лицам.

