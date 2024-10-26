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БРИКС поддерживает создание зерновой биржи: Россия и Бразилия ведут переговоры о её запуске в 2025 году

0:55
Экономика

Россия и Бразилия готовятся к созданию зерновой биржи БРИКС, которая должна заработать к 2025 году, когда Бразилия будет председательствовать в объединении.

БРИКС поддерживает создание зерновой биржи: Россия и Бразилия ведут переговоры о её запуске в 2025 году
Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, CC0

Глава Минсельхоза РФ Оксана Лут и замминистра сельского хозяйства Бразилии Луис Руа выразили готовность заложить основы для реализации этой идеи уже в следующем году.

Президент РФ Владимир Путин отметил, что открытие такой биржи поможет установить справедливые цены на зерно по всему миру. Другие лидеры БРИКС также поддержали эту инициативу.

В настоящее время Россия экспортирует в Бразилию рекордное количество пшеницы, и обе страны заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества.

Ранее Россия предложила Бразилии продлить ее председательство в Новом банке развития в 2025 году.

Уточнения

БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
 

Брази́лия — суверенное государство в Южной Америке.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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