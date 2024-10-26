В России изменят подход к оплате капремонта

В РФ планируют изменить подход к оплате капремонта, сообщают "Известия".
Минстрой разрабатывает поправки в Жилищный кодекс для дифференцированного подхода оплаты капремонта.
Предполагается, что плата за капремонт будет зависеть от наличия лифта в доме.
В случае принятия поправок, плата за капремонт в домах с изношенными лифтами может увеличиться.
Минпромторг и Минстрой подготовили дорожную карту для решения проблемы изношенности лифтов в домах.
Средний взнос на капремонт в РФ составляет 12,6 рубля за 1 кв. м, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного. Дифференцированный подход предполагает, что жильцы домов с лифтами будут платить больше за капремонт.
Планируется создание системы госучета жилищного фонда на базе ГИС ЖКХ для составления планов по замене лифтов и капремонта многоквартирных домов.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Капита́льный ремо́нт — плановый ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному ресурса объекта с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.
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Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.