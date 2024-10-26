Холодильники и кондиционеры подорожают в России: новые требования Минприроды приведут к росту цен

Новые требования Министерства природных ресурсов к ввозу техники с хладагентами приведут к увеличению цен и сроков поставок кондиционеров и холодильников, сообщают "Вести".
Согласно новым правилам, лицензированию подлежит не только моновещество, но и смесь вещества, входящего в список Минприроды, с другими газами. Это означает, что на 90% кондиционеров теперь потребуется оформлять лицензию.
Под ограничения также попал фреон 410, что означает, что на 50% холодильного оборудования нужно оформлять разрешение на ввоз.
Эти изменения связаны с ратификацией РФ поправок к Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой. Россия обязалась сокращать объем потребления гидрофторуглеродов, обладающих высоким потенциалом глобального потепления.
Минпромторг ранее заявил о намерении вернуться к выполнению требований технического регламента Таможенного союза в отношении автомобилей с 2025 года.
Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
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