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Крах всемогущего доллара: эксперты опасаются санкционной политики Трампа

0:55
Экономика

Эдвард Фишман, обозреватель издания Politico, выразил опасения по поводу возможного ослабления статуса доллара как мировой валюты в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, сообщает "Рамблер".

Крах всемогущего доллара: эксперты опасаются санкционной политики Трампа
Фото: Openverse by Images_of_Money, CC BY 2.0

Фишман считает, что "пренебрежение Трампа к союзникам" и нежелание консультироваться с ними по поводу санкций может привести к негативным последствиям для доллара. Он подчеркивает, что непродуманное введение ограничительных мер может иметь "ужасные последствия".

Бывший министр финансов США Джейкоб Лью также выразил мнение, что "чрезмерное использование санкций" может подорвать экономическое лидерство Вашингтона и привести к "краху всемогущего доллара".

Сам Трамп ранее заявлял, что власти США своими санкциями против других государств, включая Россию, убивают доллар как мировую валюту.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
 

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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