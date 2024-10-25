Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, за что рэперу Гуфу вынесли приговор: грозит до 7 лет
РЖД переселяются в московский небоскрёб: откуда деньги?
Врач по ЛФК раскрыла, почему женщинам важно делать упражнения для тазового дна
Путешествие по Дагестану: что посмотреть по пути в знаменитый аул-призрак
Цветная капуста без хлопот: лучшие сорта и способы посадки
Стоит ли позволять собаке вас облизывать: опасности слюны питомца
Врач раскрыла, что будет при заражении микст-инфекцией из гриппа и ковида
Как приготовить вкусную начинку для блинчиков
Как приготовить маринованную свеклу

Падение прибыли Mercedes-Benz: автопроизводитель проигрывает Китаю и США

1:09
Экономика

В третьем квартале 2024 года автопроизводитель Mercedes-Benz столкнулся с падением чистой прибыли на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС.

Падение прибыли Mercedes-Benz: автопроизводитель проигрывает Китаю и США
Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay, PDM

Чистая прибыль за квартал составила €1,7 млрд, что значительно меньше, чем €3,7 млрд в третьем квартале 2023 года. Совокупная чистая прибыль за девять месяцев также сократилась на 31%.

Операционная прибыль от продаж легковых автомобилей в третьем квартале упала на 64%, а рентабельность продаж сократилась с 12,2% до 4,7%.

По мнению экспертов, европейские автопроизводители рискуют проиграть американским и китайским конкурентам в гонке за будущее автомобилестроения, отставая в производстве электромобилей.

Китайские компании активно развивают производство электромобилей, а европейские автопроизводители теряют позиции в конкурентной борьбе.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Кита́й — государство в Восточной Азии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Авто
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа Аудио 
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение
Наука и техника
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как создать универсальную опору для кустарников
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Устранение мышей в саду: личный опыт и проверенные советы
Сводка с фронта: наёмник из Польши в предсмертной записке проклинает ВСУ, Киеву грозят котлы на двух фронтах
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Последние материалы
Стало известно, за что рэперу Гуфу вынесли приговор: грозит до 7 лет
РЖД переселяются в московский небоскрёб: откуда деньги?
Врач по ЛФК раскрыла, почему женщинам важно делать упражнения для тазового дна
Путешествие по Дагестану: что посмотреть по пути в знаменитый аул-призрак
Цветная капуста без хлопот: лучшие сорта и способы посадки
Стоит ли позволять собаке вас облизывать: опасности слюны питомца
Врач раскрыла, что будет при заражении микст-инфекцией из гриппа и ковида
Как приготовить вкусную начинку для блинчиков
Как приготовить маринованную свеклу
Туркменистан остановил поставки газа в Россию из-за разногласий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.