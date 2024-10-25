Падение прибыли Mercedes-Benz: автопроизводитель проигрывает Китаю и США

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В третьем квартале 2024 года автопроизводитель Mercedes-Benz столкнулся с падением чистой прибыли на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ТАСС.

Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay, PDM

Чистая прибыль за квартал составила €1,7 млрд, что значительно меньше, чем €3,7 млрд в третьем квартале 2023 года. Совокупная чистая прибыль за девять месяцев также сократилась на 31%.

Операционная прибыль от продаж легковых автомобилей в третьем квартале упала на 64%, а рентабельность продаж сократилась с 12,2% до 4,7%.

По мнению экспертов, европейские автопроизводители рискуют проиграть американским и китайским конкурентам в гонке за будущее автомобилестроения, отставая в производстве электромобилей.

Китайские компании активно развивают производство электромобилей, а европейские автопроизводители теряют позиции в конкурентной борьбе.

Уточнения

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





Кита́й — государство в Восточной Азии.



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