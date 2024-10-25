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Затяжной кризис: российский посол в Великобритании рассказал о состоянии двусторонних отношений

0:52
Экономика

Посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин заявил, что отношения между Россией и Великобританией остаются напряженными, а двусторонние экономические связи практически сведены к нулю, сообщает ТАСС.

Затяжной кризис: российский посол в Великобритании рассказал о состоянии двусторонних отношений
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

По словам посла, причиной такого состояния является "стратегическое сдерживание", а с 2022 года — "стратегическое поражение" России, которые проводит Великобритания. Из-за многочисленных санкций торговые отношения сильно ограничены.

Импортно-экспортные операции сократились в 10 раз, а список товаров, которые все еще поступают из Великобритании в Россию, очень ограничен. В основном это медицинская и пищевая продукция. Импорт из России в Великобританию также невелик, и в основном речь идет об услугах, а не о товарах.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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