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Финляндия ужесточает контроль за экспортом боеприпасов

0:48
Экономика

Финское Министерство внутренних дел объявило о планах ввести специальные разрешения для экспорта компонентов боеприпасов, сообщает ТАСС.

Финляндия ужесточает контроль за экспортом боеприпасов
Фото: defense.gov by Master Sgt. Jim Varhegyi, PDM

"Экспорт боеприпасов, предназначенных для гражданского использования, станет предметом разрешения", — говорится в пресс-релизе.

Целью этой меры является предотвращение попадания этих компонентов в Россию, что запрещено санкциями Евросоюза.

Новые правила призваны дополнить существующие санкции и обеспечить их полное функционирование.

В Уголовный кодекс Финляндии планируется внести изменения, предусматривающие наказания за несанкционированный вывоз компонентов боеприпасов.

Проект предложения доступен для обсуждения до 28 ноября.

Уточнения

Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

Боевы́е припа́сы (боеприпа́сы) — изделия, компонент вооружения и военной техники, непосредственно предназначенный для поражения живых и мёртвых целей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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