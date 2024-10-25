Финляндия ужесточает контроль за экспортом боеприпасов

Финское Министерство внутренних дел объявило о планах ввести специальные разрешения для экспорта компонентов боеприпасов, сообщает ТАСС.
"Экспорт боеприпасов, предназначенных для гражданского использования, станет предметом разрешения", — говорится в пресс-релизе.
Целью этой меры является предотвращение попадания этих компонентов в Россию, что запрещено санкциями Евросоюза.
Новые правила призваны дополнить существующие санкции и обеспечить их полное функционирование.
В Уголовный кодекс Финляндии планируется внести изменения, предусматривающие наказания за несанкционированный вывоз компонентов боеприпасов.
Проект предложения доступен для обсуждения до 28 ноября.
Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.
Боевы́е припа́сы (боеприпа́сы) — изделия, компонент вооружения и военной техники, непосредственно предназначенный для поражения живых и мёртвых целей.
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