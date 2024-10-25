Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Как выбрать идеальную собаку для жизни в городской квартире
Минеральные удобрения: мифы, в которые верят все, но они уничтожают ваш урожай
Как создать уют в прихожей: 5 обязательных предметов
Чемпион UFC Перейра снимется в фильме
Латиноамериканская звезда Наталья Орейро перепела хит группы Комбинация Russian Girls
Эксперт объяснила, как выбрать самые полезные макароны
Хэллоуинский маникюр: идеи для создания жутко-красивого образа
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены

Шольц призывает к скорейшему завершению переговоров о свободной торговле между ЕС и Индией

1:24
Экономика

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к скорейшему завершению переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и Индией, сообщает ТАСС.

Шольц призывает к скорейшему завершению переговоров о свободной торговле между ЕС и Индией
Фото: Flickr by Heinrich-Böll-Stiftung, CC BY-SA 2.0

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели Шольц заявил о необходимости "быстрого прогресса" и завершения переговоров, начатых в 2007 году. Он выразил уверенность, что при совместных усилиях процесс может завершиться в ближайшие месяцы, а не годы.

Шольц и несколько немецких министров находятся в Индии для участия в седьмых германо-индийских правительственных консультациях.

Переговоры о всеобъемлющем соглашении о свободной торговле между ЕС и Индией были приостановлены в 2013 году из-за разногласий в вопросах интеллектуальной собственности, кибербезопасности и доступа на общий рынок. Однако в 2022 году переговоры возобновились.

ЕС стремится к снятию торговых барьеров для малых предприятий и открытию рынков услуг и государственных закупок в Индии. Индия, в свою очередь, защищает интересы своих малых и средних предприятий, а также чувствительные отрасли, такие как сельское хозяйство и молочная промышленность.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Модные очки 2024: тренды, которые стоит примерить
Красота и стиль
Модные очки 2024: тренды, которые стоит примерить Аудио 
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Общество
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год Аудио 
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Домашние животные
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Последние материалы
Минеральные удобрения: мифы, в которые верят все, но они уничтожают ваш урожай
Шольц призывает к скорейшему завершению переговоров о свободной торговле между ЕС и Индией
Как создать уют в прихожей: 5 обязательных предметов
Чемпион UFC Перейра снимется в фильме
Латиноамериканская звезда Наталья Орейро перепела хит группы Комбинация Russian Girls
Эксперт объяснила, как выбрать самые полезные макароны
Хэллоуинский маникюр: идеи для создания жутко-красивого образа
Вот почему на мойке самообслуживания нельзя ополаскивать машину до нанесения пены
Эльёр Ишмухамедов: кино должно быть разным, главное — не скучным
Четвероногие спасители: как собаки могут предсказать эпилепсию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.