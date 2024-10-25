Шольц призывает к скорейшему завершению переговоров о свободной торговле между ЕС и Индией

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к скорейшему завершению переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между Европейским союзом и Индией, сообщает ТАСС.
Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели Шольц заявил о необходимости "быстрого прогресса" и завершения переговоров, начатых в 2007 году. Он выразил уверенность, что при совместных усилиях процесс может завершиться в ближайшие месяцы, а не годы.
Шольц и несколько немецких министров находятся в Индии для участия в седьмых германо-индийских правительственных консультациях.
Переговоры о всеобъемлющем соглашении о свободной торговле между ЕС и Индией были приостановлены в 2013 году из-за разногласий в вопросах интеллектуальной собственности, кибербезопасности и доступа на общий рынок. Однако в 2022 году переговоры возобновились.
ЕС стремится к снятию торговых барьеров для малых предприятий и открытию рынков услуг и государственных закупок в Индии. Индия, в свою очередь, защищает интересы своих малых и средних предприятий, а также чувствительные отрасли, такие как сельское хозяйство и молочная промышленность.
И́ндия — независимое государство в Южной Азии.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
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