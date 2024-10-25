Индия увеличила импорт алмазов

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

В сентябре 2024 года Индия увеличила импорт алмазов на 11% по сравнению с прошлым годом, достигнув объема 8,8 млн карат, сообщает "Газета.Ru".

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В денежном выражении импорт составил $779 млн, что на 25% меньше, чем в сентябре прошлого года, но на 16% больше, чем в августе 2024 года.

Экспорт бриллиантов из Индии в сентябре сократился на 17% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,52 млн карат. Однако, по сравнению с августом 2024 года, показатель вырос на 13%. Индия заработала на экспорте бриллиантов $1,29 млрд за сентябрь.

Индия является ключевым покупателем российских алмазов и крупнейшим центром производства бриллиантов в мире, где изготавливается 95% всех бриллиантов.

В летние месяцы в Ботсване был обнаружен самый большой алмаз за последние 120 лет.

Ранее Ангола столкнулась с проблемами в алмазной отрасли из-за связей с Россией.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.



Алма́з — минерал, кубическая аллотропная форма углерода.





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