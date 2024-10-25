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Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро

1:27
Экономика

Россия недавно объявила о включении серебра в свои стратегические резервы, что стало неожиданным шагом на фоне ее "изоляции" от западных финансовых систем, сообщает ZeroHedge.

Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Фото: Openverse by sprottmoney, CC BY 2.0

В мире, где золото традиционно считалось основным активом для резервов, возвращение серебра на арену вызвало интерес и тревогу у экономистов. Этот шаг России может стать сигналом для других стран начать формирование собственных запасов серебра, особенно среди участников BRICS и стран Глобального Юга, где влияние России только усиливается.

Серебро играет важную роль в современных технологиях: от солнечных панелей и батарей до медицинских приборов и высокоточного оружия. Его способность проводить электричество и устойчивость к коррозии делает его важным элементом для критических отраслей. На фоне растущего спроса на высокотехнологичные устройства и оборудования цены на серебро резко выросли, достигнув 12-летнего максимума. Страны могут начать стратегически запасать серебро, как это происходит с нефтью и золотом, что может привести к взрывному росту спроса и цен.

Россия, как один из лидеров движения за создание альтернативной финансовой системы вне доллара, закладывает основы для своего будущего, инвестируя в серебро, что может подтолкнуть к аналогичным действиям и другие государства.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Серебро́ (химический символ — Ag, от лат. Argentum) — химический элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 47.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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