Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро

1:27 Your browser does not support the audio element. Экономика

Россия недавно объявила о включении серебра в свои стратегические резервы, что стало неожиданным шагом на фоне ее "изоляции" от западных финансовых систем, сообщает ZeroHedge.

Фото: Openverse by sprottmoney, CC BY 2.0

В мире, где золото традиционно считалось основным активом для резервов, возвращение серебра на арену вызвало интерес и тревогу у экономистов. Этот шаг России может стать сигналом для других стран начать формирование собственных запасов серебра, особенно среди участников BRICS и стран Глобального Юга, где влияние России только усиливается.

Серебро играет важную роль в современных технологиях: от солнечных панелей и батарей до медицинских приборов и высокоточного оружия. Его способность проводить электричество и устойчивость к коррозии делает его важным элементом для критических отраслей. На фоне растущего спроса на высокотехнологичные устройства и оборудования цены на серебро резко выросли, достигнув 12-летнего максимума. Страны могут начать стратегически запасать серебро, как это происходит с нефтью и золотом, что может привести к взрывному росту спроса и цен.

Россия, как один из лидеров движения за создание альтернативной финансовой системы вне доллара, закладывает основы для своего будущего, инвестируя в серебро, что может подтолкнуть к аналогичным действиям и другие государства.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.



Серебро́ (химический символ — Ag, от лат. Argentum) — химический элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы, IB), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 47.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.