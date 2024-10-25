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Мировые державы начали борьбу за редкоземельные богатства Центральной Азии

1:30
Экономика

Центральная Азия, включающая Казахстан, Узбекистан и Таджикистан, становится ключевым игроком на рынке редкоземельных минералов, сообщает ZeroHedge.

Мировые державы начали борьбу за редкоземельные богатства Центральной Азии
Фото: commons.wikimedia.org by W. Oelen, CC BY-SA 3.0

Эти страны привлекают внимание мировых держав благодаря значительным запасам полезных ископаемых, политической стабильности и готовности развивать свои ресурсы. Основными претендентами на доступ к этим минералам являются западные страны, Китай и Россия.

Обеспечение надежных цепочек поставок редкоземельных элементов является важным стратегическим вопросом в контексте глобального перехода к чистой энергии. Страны стремятся сократить зависимость от Китая, который сейчас контролирует значительную часть мирового рынка редкоземельных элементов. Пекин на протяжении многих лет активно приобретает права на добычу и разработки в различных странах, в том числе на рынках Центральной Азии, что создает доминирующую позицию Китая в этой области.

Казахстан, в частности, делает шаги к увеличению производства редкоземельных металлов, которые необходимы для электротранспорта и производства батарей. Страна уже заключила договоры с Европейским союзом и Великобританией, а также может стать потенциальным партнером США.

Тем не менее, Россия и Китай остаются серьёзными конкурентами в борьбе за ресурсы Центральной Азии, что делает регион ареной геополитического соперничества.

Уточнения

Центра́льная А́зия — обширный, не имеющий выхода к океану регион Азии.

Редкоземе́льные элеме́нты (Редкие земли; аббр. РЗЭ, англ. TR, REE, REM) — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий и лантаноиды (лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, иттербий, лютеций).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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