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Экспорт нефти из западных портов России снизится на 13%

1:02
Экономика

Экспорт российской нефти через западные порты в ноябре 2024 года снизится на 13%, до уровня 1,95 млн баррелей в сутки, сообщает Reuters.

Экспорт нефти из западных портов России снизится на 13%
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

Причиной сокращения стало завершение сезона техобслуживания нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), что вызвало рост спроса на нефть для внутреннего потребления. Однако не все НПЗ планируют увеличивать объемы переработки даже после окончания техобслуживания, так как рентабельность остается низкой. В ноябре ожидается значительное снижение нефтеперерабатывающих мощностей — до 1,8 млн тонн по сравнению с 4,4 млн тонн в октябре.

Если переработка останется на низком уровне, то на экспорт может быть направлено больше нефти, чем планируется. Это создаст неопределенность на нефтяных рынках и может повлиять на баланс между внутренним спросом и экспортом.

Уточнения

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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