В МВФ предупредили о перегреве экономики России

Экономика России демонстрирует признаки перегрева, что вызывает обеспокоенность у международных финансовых экспертов, сообщили в МВФ.

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Директор Европейского департамента организации Альфред Каммер в ходе пресс-конференции заявил, что российская экономика сталкивается с серьезными ограничениями, что ведет к ее перегреву. Он также подчеркнул, что среднесрочные перспективы экономического роста России остаются неопределенными, сообщает РИА Новости.

МВФ был вынужден пересмотреть свои прогнозы по росту ВВП РФ в связи с влиянием санкций, которые продолжают оказывать давление на экономику страны.

Уточнения

Международный валютный фонд (МВФ) (англ. International Monetary Fund, IMF) — специализированное учреждение (валютный фонд) Организации Объединённых Наций с главным офисом в городе Вашингтон, США.



Перегре́в эконо́мики — ситуация, при которой темпы экономического роста приобретают взрывной неподконтрольный характер и, поглотив все ресурсы частного и государственного сектора, близко подходят к черте, за которой дальнейший устойчивый рост исчерпывает себя и начинается рецессия.



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