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Дефицит бюджета Украины достигнет 19,2% ВВП в 2025 году

1:13
Экономика

В новом докладе европейского департамента МВФ прогнозируется, что дефицит бюджета Украины вырастет до 19,2% ВВП в 2025 году, а в 2024 году составит 18,8%.

Дефицит бюджета Украины достигнет 19,2% ВВП в 2025 году
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Основной причиной такого роста называются увеличенные расходы на оборону, вызванные продолжающимся конфликтом. Финансирование дефицита, как и ранее, будет зависеть от внешней помощи. Рост экономики Украины в 2024 году ожидается на уровне 3%, а в 2025 году — 2,5-3,5%. Инфляция к концу 2024 года достигнет 9%, но замедлится до 7,5% в 2025 году, сообщает ТАСС.

В МВФ подчеркивают, что Украине понадобится значительная внешняя поддержка для сохранения макроэкономической стабильности. Страна столкнется с новыми вызовами, такими как логистические и энергетические риски, а также напряженность на рынке труда, вызванная мобилизацией.

Уточнения

Бюдже́тный дефици́т — превышение расходов бюджета над его доходами.

Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. gross domestic product), общепринятое сокращение — ВВП (англ. GDP) — макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть не предназначенных для использования в производстве или дальнейшей перепродажи), произведённых за оговорённый период во всех отраслях экономики на территории конкретного государства вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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