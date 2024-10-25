Аргентина сворачивает проекты по добыче лития

Аргентина обладает вторыми по величине запасами лития и является ключевым местом для инвесторов, желающих обеспечить поставки.
Однако на рынке с начала прошлого года наблюдается избыток предложений от горнодобывающих компаний и слабый спрос на электромобили, сообщает Reuters.
Такая ситуация снизила рентабельность как крупных, так и мелких горнодобывающих предприятий. Фирмы сокращают штат, уменьшают расходы и приостанавливают геологоразведочные проекты.
Возможно, после экономического спада к 2030 году вновь появится спрос на литий аргентинских производителей, который необходим в производстве аккумуляторов для электромобилей.
Аргенти́на — второе после Бразилии по территории и третье после Бразилии и Колумбии по населению государство Южной Америки.
Литий — очень лёгкий (обладает наименьшей плотностью среди всех металлов), мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.