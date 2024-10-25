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Правительство Индии планирует увеличить лимит не облагаемых налогом процентов в VPF

Экономика

Правительство Индии вскоре может повысить лимит не облагаемых налогом процентов в Добровольный резервный фонд (VPF), сообщает BusinessToday.

Правительство Индии планирует увеличить лимит не облагаемых налогом процентов в VPF
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Правительство рассматривает возможность повышения лимита не облагаемых налогом взносов в Добровольный фонд обеспечения персонала.

В настоящее время любые полученные проценты, превышающие 2,5 миллиона рупий, подлежат налогообложению.

Инициатива направлена на то, чтобы побудить людей с доходами ниже среднего увеличить свои сбережения с помощью EPFO. Министерство труда в настоящее время рассматривает это предложение и может вступить в переговоры с Министерством финансов.

VPF — это необязательная инвестиция, осуществляемая наемными работниками в дополнение к обязательному EPF. Взносы в VPF также выигрывают от начисления процентов, поскольку прибыль ежегодно реинвестируется.

Инвесторам VPF важно знать, что любые снятия средств, произведенные до истечения минимального пятилетнего срока действия, могут облагаться налогом.

Уточнения

И́ндия — независимое государство в Южной Азии.

Прави́тельство — высший коллегиальный исполнительный орган государственного управления и государственной власти.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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