Бастующие работники Boeing отказались от нового предложения о зарплате

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бастующие работники Boeing отклонили предложение о заработной плате, сообщает RT.

Фото: wikimedia.org by Acefitt, CC BY-SA 4.0

Рабочие Boeing отклонили последнее предложение о контракте, что привело к шестинедельной забастовке.

Около 64% работников проголосовали против нового контракта. Последняя сделка не предусматривала восстановления пенсионного плана.

Работники IAM бастуют с сентября, требуя повышения заработной платы на 40%. Забастовка привела к остановке производства 737 MAX, 767 и 777.

Boeing планирует сократить 17 000 рабочих мест из-за убытков. Убытки компании в третьем квартале составили 6,2 миллиарда долларов.

Boeing перенес выпуск 777X на 2026 год из-за забастовки. Авиационный гигант находится под пристальным вниманием из-за дефектов в самолетах и проблем безопасности.

Уточнения

За́рплата — вознаграждение за труд или участие в работе.



The Boeing Company — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.



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