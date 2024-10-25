Бастующие работники Boeing отказались от нового предложения о зарплате

Бастующие работники Boeing отклонили предложение о заработной плате, сообщает RT.
Рабочие Boeing отклонили последнее предложение о контракте, что привело к шестинедельной забастовке.
Около 64% работников проголосовали против нового контракта. Последняя сделка не предусматривала восстановления пенсионного плана.
Работники IAM бастуют с сентября, требуя повышения заработной платы на 40%. Забастовка привела к остановке производства 737 MAX, 767 и 777.
Boeing планирует сократить 17 000 рабочих мест из-за убытков. Убытки компании в третьем квартале составили 6,2 миллиарда долларов.
Boeing перенес выпуск 777X на 2026 год из-за забастовки. Авиационный гигант находится под пристальным вниманием из-за дефектов в самолетах и проблем безопасности.
За́рплата — вознаграждение за труд или участие в работе.
The Boeing Company — американская корпорация, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники.
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Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.