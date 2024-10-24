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Россия и Саудовская Аравия теряют долю на нефтяном рынке Азии

0:51
Экономика

В течение первых девяти месяцев 2024 года Россия и Саудовская Аравия сократили объемы морских поставок нефти в Азию, сообщает "Лента". Доля этих стран в общих поставках снизилась, а объемы отгрузок уменьшились.

Россия и Саудовская Аравия теряют долю на нефтяном рынке Азии
Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

Снижение импорта нефти в Азию связано с несколькими факторами, включая усилия ОПЕК+ по ограничению добычи, дефицит саудовской нефти на рынке и ее высокую стоимость.

Крупнейший импортер нефти в мире, Китай, сократил закупки на 410 тысяч баррелей в сутки. Это связано с кризисом в строительном секторе страны, который негативно влияет на потребление дизтоплива.

Несмотря на это, экспорт российской нефти в Азию достиг самого высокого уровня за последние пять месяцев.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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