Россия и Саудовская Аравия теряют долю на нефтяном рынке Азии

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В течение первых девяти месяцев 2024 года Россия и Саудовская Аравия сократили объемы морских поставок нефти в Азию, сообщает "Лента". Доля этих стран в общих поставках снизилась, а объемы отгрузок уменьшились.

Фото: flickr.com by CGP Grey, CC BY 2.0

Снижение импорта нефти в Азию связано с несколькими факторами, включая усилия ОПЕК+ по ограничению добычи, дефицит саудовской нефти на рынке и ее высокую стоимость.

Крупнейший импортер нефти в мире, Китай, сократил закупки на 410 тысяч баррелей в сутки. Это связано с кризисом в строительном секторе страны, который негативно влияет на потребление дизтоплива.

Несмотря на это, экспорт российской нефти в Азию достиг самого высокого уровня за последние пять месяцев.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.



Сау́довская Ара́вия — крупнейшее государство на Аравийском полуострове.



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