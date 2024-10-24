Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами
В Нижнем Новгороде могут открыть новый отель на территории исторического памятника
Россия проведет футбольный матч с Сирией в ноябре
Университет Дьюка представил теорию о том, что происходит с душами после смерти
ГАИ разъяснила, в каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей
Жена боксёра Тайсона Фьюри потеряла ребёнка за день до его боя с Усиком
ФК Будё-Глимт выиграл второй матч в Лиге Европы
Как приготовить суп с тыквой и корнем имбиря
Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы

США предлагают G7 ввести санкции против российского палладия и титана

1:12
Экономика

США предложили странам "Большой семерки" (G7) ввести санкции против российского палладия и титана, сообщает "Лента".

США предлагают G7 ввести санкции против российского палладия и титана
Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

Эти металлы играют ключевую роль в различных отраслях: палладий используется в производстве микросхем и каталитических нейтрализаторов для автомобилей, а титан — в авиационной, медицинской и других отраслях.

Предложение США по новым санкциям было представлено на встрече заместителей министров финансов G7.

США ввели запрет на покупку российского титана, но продолжают импортировать палладий, так как "Норильский никель" является крупнейшим в мире производителем этого металла.

Европейские страны ранее отказывались от подобных действий, опасаясь дестабилизации поставок. Однако, для того чтобы ввести санкции против российских металлов, США потребуется поддержка всех 24 членов Европейского союза.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность ограничения экспорта некоторых российских стратегических ресурсов, в том числе титана, никеля и урана, в ответ на действующие ограничения на поставки в Россию.

Уточнения

Больша́я семёрка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.
 

Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Названы страны, где не рады туристам из России
Правда ТВ
Названы страны, где не рады туристам из России Аудио 
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Кошки
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака Аудио 
Популярное
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором

Даже при полностью севшем аккумуляторе можно попробовать завести машину и добраться до автосервиса, используя несколько простых методов.

ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии
Селидово и Курахово скоро будут освобождены. Почему Зеленский не отводит ВСУ к Днепру? Любовь Степушова Платформа ГАЗ-66МБ. Вторая жизнь легендарной советской "Шишиги" Дмитрий Плотников
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Россия проведет футбольный матч с Сирией в ноябре
Университет Дьюка представил теорию о том, что происходит с душами после смерти
ГАИ разъяснила, в каких местах инспектор не имеет права останавливать водителей
Жена боксёра Тайсона Фьюри потеряла ребёнка за день до его боя с Усиком
ФК Будё-Глимт выиграл второй матч в Лиге Европы
Как приготовить суп с тыквой и корнем имбиря
Шарапова войдет в Международный зал теннисной славы
США предлагают G7 ввести санкции против российского палладия и титана
Четыре простых шага, благодаря которым можно избавиться от мешков под глазами
Врач объяснила, чем опасна утренняя горечь во рту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.