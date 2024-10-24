США предлагают G7 ввести санкции против российского палладия и титана

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

США предложили странам "Большой семерки" (G7) ввести санкции против российского палладия и титана, сообщает "Лента".

Фото: unsplash.com by Jp Valery jpvalery, PDM

Эти металлы играют ключевую роль в различных отраслях: палладий используется в производстве микросхем и каталитических нейтрализаторов для автомобилей, а титан — в авиационной, медицинской и других отраслях.

Предложение США по новым санкциям было представлено на встрече заместителей министров финансов G7.

США ввели запрет на покупку российского титана, но продолжают импортировать палладий, так как "Норильский никель" является крупнейшим в мире производителем этого металла.

Европейские страны ранее отказывались от подобных действий, опасаясь дестабилизации поставок. Однако, для того чтобы ввести санкции против российских металлов, США потребуется поддержка всех 24 членов Европейского союза.

В сентябре президент России Владимир Путин предложил рассмотреть возможность ограничения экспорта некоторых российских стратегических ресурсов, в том числе титана, никеля и урана, в ответ на действующие ограничения на поставки в Россию.

Уточнения

Больша́я семёрка — неформальный международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, Францию, Японию и США.





Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке площадью в 9,8 млн км² (3-е место в мире).





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