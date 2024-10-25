В РФ число выданных ипотек сократилось на 66% с начала года

1:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Количество выданных ипотечных кредитов сократилось с начала года на 66%. В частности, за сентябрь банки оформили россиянам 79,20 тысяч ипотек на 343,76 млрд рублей (для сравнения, в сентябре 2023 года было 235,80 тысяч ипотечных кредитов на 1,02 трлн рублей), сообщает Объединённое Кредитное Бюро (ОКБ).

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Остался практически без изменений средний размер ипотеки (в сентябре прошлого года — 4,32 млн рублей, в прошлом месяце - 4,34 млн рублей) и срок (в сентябре 2023 года — 22 года 1 месяц, в прошлом месяце — 22 года 2 месяца).

В сентябре не столь активно выдавали жилищные кредиты (количественное падение на 8% по сравнению с августом), объем уменьшился на 5%.

В III квартале этого года банки оформили 245,02 тыс. кредитов на покупку жилья (на 1,01 трлн рублей). По сравнению с прошлым годом сокращение произошло на 61%.

Всего по итогам девяти месяцев россияне оформили 929,39 тыс. ипотечных кредитов на 4,01 трлн рублей.

Уточнения

Ипоте́ка — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.



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