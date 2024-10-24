Что будет с экономикой Германии в случае победы Трампа

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Аналитики Института экономики Германии (IW) предупреждают, что экономика страны может потерять до €180 млрд к 2028 году, если на предстоящих выборах в США победит Дональд Трамп, сообщает "Газета.Ru".

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, PDM

По мнению экспертов, в случае возвращения Трампа в Белый дом, он может повысить импортные пошлины на 10-20%, что нанесет серьезный удар по немецким компаниям.

Особо пострадают организации, ориентированные на внешний рынок, такие как автомобилестроение и машиностроение. В результате, ВВП Германии может снизиться на 1,5% к концу президентского срока Трампа.

Экономисты считают, что торгово-экономические отношения между США и Европой могут ухудшиться, если Трамп победит на выборах, что может привести к серьезным потерям для Германии.

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Уточнения

Герма́ния — государство в Центральной Европе со столицей в Берлине.



До́нальд Джон Трамп — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.





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