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Швеция приостанавливает соглашение о налогообложении с Россией

1:16
Экономика

Швеция объявила о прекращении действия соглашения о двойном налогообложении с Россией, сообщает "Газета.Ru".

Швеция приостанавливает соглашение о налогообложении с Россией
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Это решение было принято в ответ на действия России, которая в августе 2023 года приостановила действие некоторых пунктов налоговых соглашений с 38 странами, включая Швецию.

Шведское правительство подчеркнуло, что приостановка действия соглашения носит временный характер и может быть отменена в будущем.

Приостановка соглашения связана с политикой России, направленной на ответные меры за введенные против нее санкции.

Ранее, в августе 2023 года, президент России Владимир Путин объявил о приостановке действия ряда статей налоговых соглашений с 38 странами, которые ввели экономические санкции против России.

Швеция, как и другие страны, попавшие под это решение, решила ответить аналогичными мерами, приостановив действие соглашения.

Это решение подчеркивает обострение отношений между Россией и западными странами, а также свидетельствует о том, что санкционная война и ее последствия продолжают сказываться на экономических связях.

Уточнения

Росси́я или Росси́йская Федера́ция (сокр. РФ), — государство в Восточной Европе и Северной Азии.

Шве́ция — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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