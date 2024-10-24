Ашан уходит из России? Французский ритейлер прокомментировал слухи о продаже бизнеса

1:25 Your browser does not support the audio element. Экономика

Французская сеть гипермаркетов "Ашан" (Auchan) опровергла информацию о своём возможном уходе из России. О том, что ритейлер собирается покинуть российский рынок, ранее сообщил журнал La Lettre. В пресс-службе компании "Российской газете" ответили, что не комментируют слухи.

Фото: commons.wikimedia.org by Pit1233, CC0

"Наш ответ остаётся прежним: мы не комментируем рыночные слухи".

Представители "Ашана" отметили, что слухи о выходе из России циркулируют уже несколько лет, и компания не раз опровергала подобные утверждения. Они добавили, что "АШАН Ритейл Россия" продолжает свою деятельность на российском рынке.

По информации Le Figaro, ритейлер уже нашёл двух потенциальных покупателей, однако их имена не раскрываются. В статье упоминается, что уход с российского рынка может быть связан с трудностями, вызванными санкциями, с которыми столкнулась сеть.

Auchan работает в России с 2002 года и имеет 230 магазинов в 100 городах страны. Сеть принадлежит семье Мюлье, которая также контролирует "Леруа Мерлен" (ныне "Лемана ПРО") и Decathlon, работа которого в России была приостановлена весной 2022 года. С 2023 года "Ашан ритейл Россия" функционирует независимо от материнской компании.

Уточнения

Auchan «Аша́н» — французская корпорация, представленная во многих странах мира.

