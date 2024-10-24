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Путин предложил создать зерновую биржу в рамках БРИКС для защиты от внешнего влияния

2:40
Экономика

В России предложили создать зерновую биржу в рамках БРИКС. Президент Владимир Путин считает, что это позволит защитить национальные рынки от внешнего вмешательства, спекуляций и искусственного дефицита продуктов питания. Участники БРИКС контролируют более 40% мирового рынка зерновых, что делает инициативу вполне реализуемой, по мнению экспертов. Биржа поможет установить справедливые цены на зерно и уменьшить зависимость от доллара в расчётах, а также расширит рынки сбыта для российских производителей, пишут Известия.

Путин предложил создать зерновую биржу в рамках БРИКС для защиты от внешнего влияния
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

На саммите БРИКС в Казани Путин заявил о намерении создать зерновую биржу, которая будет способствовать формированию "справедливых и предсказуемых" цен на зерно. Он подчеркнул, что реализация этого проекта поможет защитить рынки от негативного влияния извне. В будущем возможно преобразование зерновой биржи в полноценную товарную биржу БРИКС. Путин также анонсировал создание единой инвестиционной платформы для поддержки экономик стран Глобального Юга и Востока.

Эксперт Андрей Бархота отметил, что создание биржи будет способствовать устойчивому росту российской экономики в условиях санкций. Локальные производители смогут расширить рынки сбыта и сбалансировать спрос и предложение на зерно. Идея создания зерновой биржи была предложена председателем правления Союза экспортеров зерна Эдуардом Зерниным и одобрена Путиным и странами БРИКС.

Минсельхоз РФ поддерживает создание биржи, утверждая, что это повысит продовольственную безопасность и упростит торговлю. Появление биржи укрепит позиции России на международном рынке и усилит лидерство других стран-участниц.

Зерновая биржа БРИКС может помочь уйти от доллара в расчётах и сгладить колебания цен на зерно, считает аналитик Иван Ефанов. Он отметил, что биржевые торги сделают товарные рынки более предсказуемыми. Сформированные группой ориентиры не будут напрямую влиять на цены, но спрос и предложение внутри БРИКС окажут значительное влияние на стоимость сырья.

Кроме зерна на бирже могут появиться и другие товары, такие как сталь. Зернин предполагает, что объём торгов может превысить $1 трлн, что сделает биржу одним из крупнейших рынков сельскохозяйственной продукции в мире. Однако для реализации идеи потребуется время и договорённости с другими странами-участниками БРИКС.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Зерно́ — плод хлебных злаков, семя зерновых бобовых культур, также семя иных растений.

Би́ржа — организатор торговли товарами, валютой, ценными бумагами, производными и другими рыночными инструментами.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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