Экономист предупредил об опасности повышения МРОТ: это общемировая проблема

Повышение МРОТ увеличит доходы многих россиян, однако для владельцев бизнеса оно имеет негативные последствия и ведёт к сокращению занятости, рассказал URA. RU экономист и директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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У кого повысятся доходы в следующем году

На первый взгляд может показаться, что повышение МРОТ затронет лишь небольшое количество людей — по словам Остапковича, сейчас МРОТ получают около четырёх миллионов человек, что составляет всего 5% от всех работающих в стране. Однако у МРОТ есть так называемый "волновой эффект".

Он привёл пример, при котором МРОТ повышают с 19 до 22,5 тысячи. По словам эксперта, это затрагивает в основном наименее производительных работников. Но затем необходимо также повышать зарплаты более компетентным сотрудникам, иначе возникнет конфликт интересов, пояснил экономист. Таким образом, благодаря "волновому эффекту" зарплаты вырастут и у тех, кто получает чуть выше МРОТ, в то время как работники с более высокими зарплатами изменений не заметят, подчеркнул Остапкович.

"Конечно, у нас есть виды деятельности, которые никакого отношения к МРОТу не имеют. И они даже не знают, какой сейчас МРОТ — например, добывающая промышленность, где средняя зарплата под 130 тысяч, условная авиация или космонавтика. У них нет зарплат по 19-20 тысяч, и для них это не актуально. Но для многих отраслей, для многих предприятий МРОТ повысит доходы, повысит платежеспособность людей", — уверен специалист.

Риски повышения МРОТ

Хотя повышение МРОТ положительно скажется на зарплатах работников, для бизнеса это может создать проблемы, считает Остапкович.

"Есть одна проблема — это проблема общемировая во время повышения МРОТа. Когда вы повышаете МРОТ, у вас увеличивается фонд оплаты труда, особенно на частных предприятиях. А производительность и производство товаров не увеличивается. Поэтому они будут терять свою рентабельность. Как правило, тогда идёт сокращение занятости. То есть чтобы вписаться в этот фонд, они должны условно сократить двух-трёх человек", — пояснил он.

Эксперт добавил, что в первую очередь это коснётся малого бизнеса, так как крупные предприятия, как правило, не имеют сотрудников с минимальной зарплатой и не ощутят негативных последствий.

Тем не менее рост МРОТ — это позитивное событие для экономики, так как увеличит платёжеспособность населения и производство — при условии, что ситуация будет регулироваться, считает собеседник.

Перспективы повышения МРОТ

В мае 2024 года Владимир Путин поручил увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. Остапкович считает этот план вполне осуществимым.

Экономика может потянуть любое увеличение, хоть до 100 тысяч. Но проблема в том, чтобы это повышение было соизмеримо с темпами роста инфляции. Можно дать любой МРОТ, но главное, чтобы это не шёл вброс денег, который увеличил бы инфляционное давление", — подчеркнул экономист.

По его мнению, 35 тысяч рублей — это относительно невысокая зарплата по сравнению с другими странами, и, с учетом экономического роста, такой уровень МРОТ будет оптимальным.

"У нас экономика показывает по 3,5-4% роста. Если растет экономика — растет и прибыль. Значит, растет и налогооблагаемая база. При росте экономики рост оплаты труда априори заложен. Не бывает такого, чтобы экономика росла, а оплата труда стояла на месте или шла вниз. Так что 35 тысяч — это вполне реально", — подытожил специалист.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года. С нового года минимальная зарплата россиян увеличится на 17% и составит 22 440 рублей.

Уточнения

Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда за час, день, неделю, месяц, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности и иных целей обязательного социального страхования.



Экономика России занимает 4-е место среди стран мира и 1-е среди стран Европы по объёму ВВП по ППС, который на 2023 год оценивался в 6,45 трлн долларов (по данным ВБ).

