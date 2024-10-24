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Придётся вмешаться: производителей сливочного масла заподозрили в сговоре с целью наживы

2:18
Экономика

Остановка отгрузок сливочного масла может быть связана с неофициальным сговором производителей, рассказала в интервью интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" экономист и доцент РГСУН Инна Литвиненко, комментируя уведомление крупными предприятиями федеральных сетей о временном прекращении поставок продукта.

Придётся вмешаться: производителей сливочного масла заподозрили в сговоре с целью наживы
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, PDM

Она прогнозирует, что в результате изменений в сентябре-октябре цены на сливочное масло могут вырасти на 9-9,5% по сравнению с августом-сентябрём.

Согласно данным Росстата, в период с августа по сентябрь сливочное масло подорожало почти на 8%, а с начала года — на 18%. Литвиненко подчеркнула, что это значительные показатели, и к концу октября цена на продукт может увеличиться на 20-22% по сравнению с началом года.

Производители масла ссылаются на нехватку качественного сырья, что якобы и стало причиной приостановки поставок в магазины. Однако ранее компании сообщали об увеличении объемов производства — об этом писало ТАСС. В отчётах Минсельхоза России также говорится о достаточном количестве молока, отмечает Литвиненко.

"Масло есть в достаточном количестве. О чём это о говорит? Вероятно, производители, понимая, что масло относится к низкомаржинальному продукту, не совсем заинтересованы в его производстве. Как они сами заявляют, им выгоднее производить сыры из такого же молока. Себестоимость отличается ненамного, но маржа гораздо выше", — пояснила экономист.

Литвиненко предположила, что заявления производителей о прекращении поставок могут быть вызваны неофициальным сговором компаний, которые стремятся увеличить свою прибыль. Она отметила, что на данный момент существуют основания для вмешательства государства в ситуацию в соответствии с антимонопольным законодательством. ФАС также сообщила о начале проверки обоснованности роста оптовых цен на продукт.

"Придётся вмешаться государству и урегулировать этот процесс, понять истинную причину: она в самих производителях и их негласном сговоре или, как они заявляют, в сырье", — заключила специалист.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота.

Сго́вор — в уголовном праве предварительная договорённость о совершении преступления.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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