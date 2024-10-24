На саммите БРИКС в Казани Президент России Владимир Путин представил символическую купюру, связанную с деятельностью группы стран.
После заседания он показал эту купюру министрам и передал ее председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Однако, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, купюра не произвела положительного впечатления на Набиуллину.
Песков пояснил, что эта купюра символизирует коллективную работу, проводимую странами-участницами БРИКС. Происхождение этой "квазиденьги" остается неясным, но, по словам Пескова, она была создана, вероятно, представителями Торгово-промышленной палаты России.
БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.