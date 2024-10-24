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Символическая купюра БРИКС не впечатлила главу ЦБ РФ

0:43
Экономика

На саммите БРИКС в Казани Президент России Владимир Путин представил символическую купюру, связанную с деятельностью группы стран.

Символическая купюра БРИКС не впечатлила главу ЦБ РФ
Фото: brics-russia2024.ru by Станислав Красильников, PDM

После заседания он показал эту купюру министрам и передал ее председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной. Однако, как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, купюра не произвела положительного впечатления на Набиуллину.

Песков пояснил, что эта купюра символизирует коллективную работу, проводимую странами-участницами БРИКС. Происхождение этой "квазиденьги" остается неясным, но, по словам Пескова, она была создана, вероятно, представителями Торгово-промышленной палаты России.

Уточнения

БРИКС (англ. BRICS — сокращение от Brazil, Russia, India, China, South Africa) — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии, основанное в июне 2006 года (как БРИК, BRIC) в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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